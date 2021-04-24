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Международное сообщество должно признать Геноцид армян: Джон Иньярриту

Международное сообщество должно признать Геноцид армян: Джон Иньярриту

Испанский депутат Джон Иньярриту надеется, что Испания как можно скорее признает Геноцид армян на государственном уровне. Он считает важным международное признание Геноцида — чтобы показать Турции, что ее позиция неприемлема с исторической, моральной и юридической точек зрения. Такое мнение Иньярриту выразил в ответ на вопросы Арменпресс.  

 - Г-н Иньярриту, по Вашему мнению, сейчас, через 106 лет после Геноцида армян, какой должна быть главная задача прогрессивного человечества с точки зрения признания, осуждения и предотвращения подобных преступлений?

- На мой взгляд, признание Геноцида армян - это не решенный еще вопрос для нескольких государств. Это проблема, связанная с исторической справедливостью армянского народа, но это также должен быть шаг, который гарантирует, что такие чудовищные преступления не будут повторяться впредь.  

- Считаете ли Вы возможным признание его Турцией — учитывая  агрессивную политику этой страны? Что может ожидать армянский народ —  в плане  справедливой компенсации?

- Я искренне верю, что это невозможно в случае нынешнего правительства Эрдогана, а для других это непростой вопрос. Турция уже более ста лет  отрицает этот геноцид. Международное сообщество должно признать это, чтобы показать Турции, что ее позиция исторически, морально и юридически неприемлема.  

- Господин Иньярриту, считаете ли Вы, что признания и извинений Турции достаточно для восстановления исторической справедливости?

- Думаю, это может стать первым шагом. Это поможет улучшить отношения между двумя народами, Турцией и Арменией, но это также будет хорошо для турецкого народа. Германия должна служить хорошим примером с точки зрения признания своей исторической ответственности. Турция могла  бы быть лучшей страной, если бы  поступала так же, как Германия.  

- Как Вы думаете, что мешает Испании признать Геноцид армян? Каковы взгляды в стране?

- В Испании Геноцид армян был признан несколькими парламентами, такими как парламент Страны Басков или парламент Каталонии, но ожидается, что Конгресс или правительство Испании сделают это. Я думаю, всем очевидно, что Турция оказывает большое давление, чтобы избежать признания. Я надеюсь, что Испания как государство признает это как можно скорее.

Церемонии поминовения проходят 24 апреля во всех регионах Армении, в армянских общинах во всем  мире. Звучит призыв выразить  протест  против проводимой  Турцией политики отрицания и обращение к международному сообществу -  признать величайшее злодеяние начала ХХ  века, предотвратив тем самым повторение геноцидов. Геноцид армян признан тридцатью государствами и международными организациями.


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