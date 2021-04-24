Вы всегда можете полагаться  на нашу дружбу и поддержку: министр ИД Ливана

Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вехби направил министру иностранных дел Армении Ара Айвазяну письмо по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. А письме он выразил солидарность своей страны и своего народа с Арменией и мировым армянством.

Как передает «Арменпресс», в письме, в частности, говорится: «Поскольку вы, носитель Ай Дата, храните его в сознании будущих поколений, будьте уверены, что вы всегда можете рассчитывать на дружбу и поддержку Ливана, а также на солидарность наших народов. Давайте вспомним 24 апреля, что несправедливость никогда не бывает долгой, и безнаказанность не вечна».

Министр иностранных дел Ливана подчеркнул, что «это историческое преступление - болезненный, трагический урок о том, что этому нельзя дать повториться никогда».

Ливан - первая арабская страна из тридцати стран, признавших и осудивших Геноцид армян. 3 апреля 1997 г. парламент Ливана принял заявление, в котором 24 апреля объявлено днем памяти о кровавой резне армянского народа, а 11 мая 2000 г. - «Постановление о признании Геноцида армян». На мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, президента Ливанской Республики Мишеля Ауна будет представлять министр молодежи и спорта Ливана Вардине Оганян.