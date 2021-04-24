В этот миг мое сердце бьется как сердце армянина: председатель Сената Франции

Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше сказал, что хотя у него нет армянских корней, но у Мемориала Геноцида армян его сердце бьется, как сердце армянин. Об этом сообщает «Арменпресс».

“В мире мало мест, подобных этому мемориалу. Вы входите сюда в расстроенных чувствах, зная о том, что произошло, но выходите отсюда измененным. Я не армянин по происхождению, но сейчас мое сердце бьется как сердце армянина”, - сказал Ларше.

Касаясь второй Арцахской войны, председатель Сената отметил, что военные действия, даже будучи успешными, не приносят победы, именно об этом учит этот Мемориал.

“После 1915 года многие армяне нашли убежище во Франции. Мы знаем, как многим Франция обязана им. 20 лет назад Франция признала Геноцид армян, это произошло по инициативе президента Жака Ширака. Эта история и сегодня заставляет нас, европейцев-французов, никогда не забывать об этом. Завтра утром во Франции будут поминать жертв геноцида. Все вместе мы должны помнить о человеческом достоинстве и демократических ценностях. Да здравствует Республика Армения”, - заключил председатель Сената.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира, включая Францию, которая приняла несколько решений и резолюций о признании и осуждении геноцида. 10 апреля 2019 года президент Франции Эмануэль Макрон подписал указ о признании 24 апреля Национальным днем памяти геноцида армян.

Норайр Шогикян