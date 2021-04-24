Шведский политик призвала свое правительство признать Геноцид армян

Улла Хоффманн, бывший лидер фракции Левой партии в Риксдаге Швеции, считает, что непризнание Геноцида армян означает его отрицание и, таким образом, содействие агрессивной и угрожающей политике Турции в отношении Армении. Об этом она сказала в заявлении, сделанном для «Арменпресс».

Улла Хоффман вспомнила свой визит в Армению со своим бывшим партнером, армянином шведского происхождения Мурадом Артином. “В Цицернакаберде, в Ереване, возле красивого памятника, посвященного памяти жертв Геноцида армян 1915 года я стояла рядом с Мурадом Артином, и я услышала крики и скорбь всех этих людей. Перед моими глазами пронеслось, как два миллиона армян, понтийских греков, ассирийцев, сирийцев, халдеев и других христианских групп подверглись зверской резне младотурок и как некоторым удалось сбежать. Я чувствую себя обязанной быть рядом с Мурадом, дедушка и бабушка которого, пережили резню, бежали в Ирак.

С момента кровавой бойни уже прошло более 100 лет, но Турция не признает геноцид и отрицает свою причастность. Более того, вместо признания геноцида 1915 года турецкий режим криминализирует любого, кто говорит о том, что произошло в 1915 году”, - сказала Хоффманн.

Она напомнила, что 11 лет назад Риксдаг Швеции признал произошедшее в 1915 году геноцидом и в то же время призвал правительство сделать то же самое. “Но это - еще не произошло. Ни бывшее правое, ни нынешнее правительство социал-демократов не поддержали решение Риксдага. Непризнание геноцида означает его отрицание и, таким образом, содействие агрессивной и угрожающей политики Турции по отношению к Армении. Сегодня Армении нужна всяческая поддержка против тоталитарного и антидемократического правительства Турции.

Чтобы предотвратить этот процесс, шведское правительство должно утвердить решение Риксдага о признании Геноцида 1915 года, и проинформировать Турцию, что решение Риксдага принято.

“Стефан Лёвен, настало время Вам и Вашему правительству признать это ужасное преступление против человечности Геноцидом 1915 года, и поставить его признание во внешнеполитическую повестку Швеции”, - заявила она, призвав никогда не забывать Геноцид армян.