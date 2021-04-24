Безнаказанность Геноцида армян вдохновляет организаторов новых международных преступлений: Айвазян

Министр иностранных дел РА Ара Айвазян подчеркивает важность международного признания Геноцида армян не только с точки зрения исторической справедливости и истины, но и с точки зрения физической безопасности армянского народа.

Как передает «Арменпресс», об этом Айвазян сказал в Цицернакаберде после церемонии почтения памяти жертв Геноцида армян.

«Сегодня день памяти святых мучеников Геноцида армян. Этот день содержит заветы - осуждения и предотвращения геноцида. В результате Геноцида армян 1915-1923 гг. погибло 1,5 миллиона человек, были сломаны сотни тысяч судеб, целый народ был лишен своего духовного, образовательного, культурного и экономического достояния, своего права жить в преобладающей части территории своей исторической родины.

Это умышленное, организованное, беспрецедентное преступление позже стало основой для определения геноцида, отраженного в Международной конвенции «О предупреждении геноцида и наказании за него». Тем не менее, одним из самых печальных уроков геноцида, забытого международным сообществом, стала безнаказанность. Организаторы Геноцида армян не предстали перед правосудием», - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что безнаказанность Геноцида армян сегодня вдохновляет организаторов новых международных преступлений.

Айвазян подчеркнул, что недавняя война, развязанная Азербайджаном против народа Арцаха и проводимые в ходе нее геноцидальные действия турецко-азербайджанского альянса показали, что международное признание Геноцида армян необходимо не только для исторической справедливости и истины, но и для физической безопасности. армянского народа.

«Сегодня армянский народ в Армении, в Арцахе и в Диаспоре демонстрирует стойкость в борьбе за справедливость и правду. Эта борьба еще раз подтверждает, что ни грубая сила, ни спекуляции с отрицанием, ни враждебные действия против армянского народа в регионе не могут разорвать связи между нами, нашими предками, лишить нас нашей памяти, достоинства и прав. Как и 106 лет назад, армянский народ и сегодня борется за установление исторической справедливости, за достойную и безопасную жизнь на своей исторической родине», - сказал Айвазян.

Министр отметил, что в этот день 24 апреля совершенно по-иному прозвучало международное признание Геноцида армян. Он сказал, что сегодня вместе с армянским народом 106-ю годовщину отмечают и выражают безоговорочную поддержку многие партнеры - как в Армении, так и в разных странах мира, подтверждая свою безоговорочную и принципиальную позицию в осуждении и предотвращении геноцидов.

«Эта поддержка обязывает нас наращивать наши усилия на международной арене для предотвращения геноцида, защиты этнических и религиозных меньшинств и продвижения повестки дня», - сказал Ара Айвазян.

Церемонии поминовения проходят 24 апреля во всех регионах Армении, в армянских общинах во всем мире. Звучит призыв выразить протест против проводимой Турцией политики отрицания и обращение к международному сообществу - признать величайшее злодеяние начала ХХ века, предотвратив тем самым повторение геноцидов.

Поминальные службы проходит во всех епархиях Армянской Апостольской церкви.

Факт Геноцида армян, совершенного правительством Османской империи, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями и решениями многих государств и международных организаций. 1915 г. Огромен ряд документов, квалифицирующих массовое истребление армянского населения в Османской империи как заранее спланированный и полностью осуществленный акт геноцида. Геноцид армян признан тридцатью государствами и международными организациями.