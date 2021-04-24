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Спикер Центральноамериканского парламента почтила память жертв Геноцида армян

Спикер Центральноамериканского парламента почтила память жертв Геноцида армян

Спикер Центральноамериканского парламента Каролина Фернандес почтила память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», Фернандес возложила цветы к Вечному огню Мемориала геноцида.

Ее сопровождал вице-спикер Национального Собрания РА Ален Симонян.

 Планируется, что спикер парламента Центральной Америки Каролина Фернандес посетит Музей-институт Геноцида армян. 

Осуществленный в 1915 году Османской империей Геноцид армян был величайшим преступлением начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Около тридцати государств признали и осудили Геноцид.


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