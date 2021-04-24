Спикер Центральноамериканского парламента почтила память жертв Геноцида армян

Спикер Центральноамериканского парламента Каролина Фернандес почтила память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», Фернандес возложила цветы к Вечному огню Мемориала геноцида.

Ее сопровождал вице-спикер Национального Собрания РА Ален Симонян.

Планируется, что спикер парламента Центральной Америки Каролина Фернандес посетит Музей-институт Геноцида армян.

Осуществленный в 1915 году Османской империей Геноцид армян был величайшим преступлением начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Около тридцати государств признали и осудили Геноцид.