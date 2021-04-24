Председатель Сената Франции возложил цветы к вечному огню Мемориала геноцида

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше почтил память жертв Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», Ларшен возложил цветы к вечному огню Мемориала геноцида.

Председателя Сената Франции Жерара Ларше у мемориала Цицернакаберд сопровождал спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян.

Планируется, что председатель Сената Франции также посадит символическую елку в парке Цицернакаберд и посетит Музей-институт геноцида.

Османской империей в 1915 году Геноцид армян был величайшим преступлением начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Признание геноцида было осуждено тридцатью странами, включая Францию, которая приняла несколько решений и резолюций, признающих и осуждающих его. 2019 г. 10 апреля 2010 года президент Франции Эмануэль Макрон подписал указ о признании 24 апреля Национальным днем памяти геноцида армян.