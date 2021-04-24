Экспансионистские программы Турции и Азербайджана представляют угрозу для всего цивилизованного мира. МИД Арцаха

24 апреля армянский народ поминает невинных жертв Геноцида, который стал одной из самых трагических и кровавых страниц истории армянского народа и мировой истории в целом. В результате массового преступления, совершенного Турцией в 1915-1923 гг., было убито более 1,5 миллиона армян, около 2 миллионов - депортировано. Армянский народ лишился большей части своей исторической родины и культурного наследия.

Геноцид армян является первым в истории геноцидом, заранее спланированным и последовательно реализованным на государственном уровне. За геноцидом армян последовали геноцид, резня и депортация греков, езидов, курдов, ассирийцев и проживающих в Турии других этнических групп. Отсутствие адекватной реакции и оценки международного сообщества учинённого более века назад геноцида против армянского народа послужило предпосылкой для повторения в дальнейшем подобных преступлений. Холокост евреев, геноцид славянских народов, цыган и других народностей, совершенных нацистами в ходе Второй мировой войны - яркое тому свидетельство.

По сей день Турция не только отказывается признавать Геноцид армян, но и последовательно препятствует процессу его признания в других странах. Более того, руководство этой страны продолжает свою геноцидальную политику в отношении армянского народа, ярким примером которой является активное участие Турции как в подготовке, так и в самих боевых действиях в ходе развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года войны против Арцаха, которая сопровождалась грубыми нарушениями международного гуманитарного права.

Преступная политика Турции и Азербайджана, их пантюркистские и экспансионистские планы представляют серьезную угрозу не только для региона Южного Кавказа, но и всего цивилизованного мира. Мы будем последовательны в деле международного признания, осуждения Геноцида армян и восстановления исторической справедливости.