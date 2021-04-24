Наш заветный долг перед памятью мучеников - крепить национальное единство: послание Гарегина II

Католикос Всех Армян Гарегин II в связи с Днем памяти святых мучеников Геноцида армян обратился с посланием. «Арменпресс» представляет послание Католикоса Всех Армян.

“Более века прошло после запланированного и осуществленного Османской Турцией Геноцида армян. Наш народ, подвергнутый геноциду, спасшимися осколками рассеялся по всему миру, оставив на своей исторической родине и на пустынных дорогах переселения полтора миллиона мучеников.

В начале 20-го века Геноцид армянского народа был признан первым преступлением века, совершенным против человечества, с чудовищными проявлениями истребления нации и этнической вражды.

Боль трагедии Геноцида сегодня тяжелыми потерями в Арцахской войне заново заполнила душу нашего народа. В свете памяти наших святых мучеников наш долг - укрепить национальное единство, воздерживаться от насилия и конфликтов во внутриполитических событиях, ревностно добиваться защиты наших прав. Достижениями красить жизнь нашего народа, противостояние вызовам и угрозам, с которыми мы сталкиваемся, является высоким чувством ответственности за укрепление государства, единение вокруг национальных и духовных ценностей.

Мы молим Милосердного Господа о заступничестве нашим святым мученикам, молим о том, чтобы наша страна стала мирной и безопасной. Чтобы наш народ, рассеянный по всему миру, в единстве и единой волей мог строить свое процветающее и светлое будущее во имя нации и во имя нашей Родины”.