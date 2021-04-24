Борьба, которую единым фронтом ведет армянский народ, справедлива и оправдана: Арарат Мирзоян

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян обратился с посланием. «Арменпресс» представляет послание председателя Национального собрания Армении.

“Сегодня весь армянский народ чтит память жертв Геноцида армян. Спустя 106 лет после этого самого ужасного в истории человечества преступления, необходимо признать, что борьба, которую армянский народ ведет единым фронтом, является справедливой и оправданной.

Она справедлива, потому что каждое непризнанное и безнаказанное преступление создает благодатную почву для его повторения. Вековая история показала, что, к сожалению, геноцид и акты геноцида повторялись и в других местах мира. Эта борьба против геноцида и преступлений против человечности, которую мы как государство и нация, ведем не только ради нас, но и ради всех других наций и народов мира, чтобы им не пришлось через такое же бедствие, которое в начале прошлого века пережили армяне.

Наша борьба оправдана, потому что, даже по прошествии почти столетия, к сожалению, пантюркистские устремления и стремления, с которыми несовместимо проживание армянского народа на его земле, не изменились. Доказательством этого стала азербайджано-турецкая агрессия против Арцаха, представлявшая жизненную угрозу для всего армянского народа.

Мы, как государство, о котором наши предки мечтали в начале прошлого века и которое мы восстановили в конце века, сегодня должны развивать нашу систему безопасности и окружающую среду. Наши соседи, наконец, должны понять, что мы не собираемся покидать свою родину. Я верю, что всеармянский потенциал будет сконцентрирован во славу Республики Армения и армянского народа”.