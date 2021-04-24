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Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян

Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян

Высшее руководство Республики Армения почтило память жертв Геноцида армян у Мемориала Цицернакаберд.

Память жертв Геноцида армян у Мемориала Цицернакаберд почтили   президент Республики Армения Армен Саркисян, премьер-министр Республики Армения  Никол Пашинян, спикер Национального собрания РА Арарат Мирзоян, начальник Полиции РА Ваге Казарян, директор СНБ РА Армен Абазян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-премьер Мгер Григорян, вице-премьер Тигран Авинян, министр иностранных дел РА Ара Айвазян и другие члены правительства. Премьер-министра РА, президента РА, председателя НС РА сопровождали  супруги.  

Как  передает Арменпресс, высокопоставленные официальные лица возложили цветы к Вечному огню - в память о жертвах Геноцида.

Церемонии поминовения проходят 24 апреля во всех регионах Армении, в армянских общинах во всем  мире. Звучит призыв выразить  протест  против проводимой  Турцией политики отрицания и обращение к международному сообществу -  признать величайшее злодеяние начала ХХ  века, предотвратив тем самым повторение геноцидов.

Поминальные службы проходит во всех епархиях Армянской Апостольской церкви.

Факт Геноцида армян, совершенного правительством Османской империи, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями и решениями многих государств и международных организаций. 1915 г. Огромен ряд документов, квалифицирующих массовое истребление  армянского населения в Османской империи как заранее спланированный и полностью осуществленный акт геноцида. Геноцид армян признан тридцатью государствами и международными организациями.


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