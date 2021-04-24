И 106 лет спустя у нас все еще есть вынужденные переселенцы: обращение Араика Арутюняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

«Арменпресс» представляет послание президента Республики Арцах.

«Дорогие соотечественники,

сегодня мы вновь вспоминаем и склоняем головы в память о невинных жертвах Геноцида 1915 года, совершенного Османской Турцией против армянского народа. 106 лет прошло с того жестокого и ужасного преступления. Сменились времена, поколения, власти, но одно осталось неизменным — продолжение политики геноцида, грубо нарушающей и попирающей все нормы и принципы международного права, основные права человека и его законные интересы.

И 106 лет спустя у нас вновь есть вынужденные переселенцы, целое поколение мучеников и инвалидов, соотечественники, оказавшиеся в плену, потерянная Родина. Сегодня безопасность арцахцев обеспечивают миротворческие войска Российской Федерации. Мы благодарны им, мы благодарны всем странам и народам, государственным деятелям и политикам, организациям и простым людям, которые протянули руку помощи нашим соотечественникам, вырвавшимся из лап смерти в 1915 году, тем, кто все эти годы стоял рядом с армянским народом, поддерживали нашу борьбу за защиту общечеловеческих ценностей и восстановление исторической справедливости.

Признание и осуждение Геноцида армян является ярким свидетельством приверженности этим ценностям, а также средством предотвращения дальнейших злодеяний против человечества.

Армянский народ продолжает свою борьбу, благоустраивая свою Родину, и всегда чтит память о святых мучениках — во имя предотвращение геноцидов и за выживание армянского народа».