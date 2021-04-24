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И 106 лет спустя у нас все еще есть вынужденные переселенцы: обращение Араика Арутюняна

И 106 лет спустя у нас все еще есть вынужденные переселенцы: обращение Араика Арутюняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.  

«Арменпресс» представляет послание президента Республики Арцах.  

«Дорогие соотечественники,

сегодня мы вновь вспоминаем и склоняем головы в память  о невинных жертвах Геноцида 1915 года, совершенного Османской Турцией против армянского народа. 106 лет прошло с того жестокого и ужасного преступления. Сменились времена, поколения, власти, но одно осталось неизменным — продолжение политики геноцида, грубо нарушающей и попирающей все нормы и принципы международного права, основные права человека и его законные интересы.  

И 106 лет спустя у нас вновь есть  вынужденные переселенцы, целое поколение мучеников и инвалидов, соотечественники, оказавшиеся  в плену, потерянная Родина. Сегодня безопасность арцахцев обеспечивают миротворческие войска Российской Федерации. Мы благодарны им, мы благодарны всем странам и народам, государственным деятелям и политикам, организациям и простым людям, которые протянули руку помощи нашим соотечественникам, вырвавшимся из лап смерти в 1915 году, тем, кто все эти годы стоял  рядом с армянским народом, поддерживали нашу борьбу за защиту общечеловеческих ценностей и восстановление исторической справедливости.

Признание и осуждение Геноцида армян является ярким свидетельством приверженности этим ценностям, а также средством предотвращения дальнейших злодеяний против человечества.

Армянский народ продолжает свою борьбу, благоустраивая свою Родину, и всегда чтит память о святых мучениках — во имя  предотвращение геноцидов и за выживание армянского народа».


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