Мы должны признать ужасы прошлого, чтобы избежать их в будущем: сенатор США

Сенатор США Элизабет Уоррен приветствует намерение президента Джо Байдена признать Геноцид армян. Как передает «Арменпресс», об этом она написала на своей странице в Twitter, обратившись к информации, распространенной агентством “Bloomberg”, что Байден в телефонном разговоре с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом заявил о своем намерении признать Геноцид армян.

“Я приветствую решение Байдена официально признать Геноцид армян. Уже давно пора назвать эту резню своим именем - Геноцид. Мы должны признать ужасы прошлого, если хотим в будущем избежать их повторения ”, - написала сенатор Элизабет Уоррен.

Уоррен заявила, что в вопросе борьбы за признание Геноцида армян она присоединяется к армянской общине США и ко всему армянскому народу, надо помнить и уважать всех тех, кто погиб, и приветствовать тех, кто остался жив и боролся за признание геноцида.