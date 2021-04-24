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“Лес Фоксис” - чемпион Армении среди женщин

“Лес Фоксис” - чемпион Армении среди женщин

В регулярном чемпионате Армении по баскетболу среди женщин победителем сезона 2020/2021 стал “Лес Фоксис”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация баскетбола Армении.

Во втором матче регулярного женского чемпионата Армении  “Лес Фоксис” счетом 75-47 одержал победу над “Ереван Баскетом” и стал чемпионом первенства. Тройку лучших замыкает “Атис”.

Самым результативным игроком была признана Нарине Гекчян из клуба “Ереван Баскет”, набравшая 19 очков.

Известны и лучшие игроки первенства:

Лучший защитник - Лусине Титанян (“Лес Фоксис”)

Лучший разыгрывающий - Мери Григорян (“Лес Фоксис”)

Лучший легкий нападающий - Ани Оганесян (“Атис”)

Лучший тяжелый нападающий - Лусине Седракян (“Эребуни”)

Лучший центральный - Нарине Гекчян (“Ереван Баскет”)

Лучший тренер - Ваагн Арутюнян (“Атис”)

MVP получила Анне Оганян из клуба “Лес Фоксис”.

Призеров награждали президент Лиги “А” Ара Погосян и генеральный секретарь ФБА Артур Назарян.


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