Признание Геноцида армян не имеет альтернативы: различие в применения слов “резня” и “геноцид”

Сегодня исполняется 106 лет со дня Геноцида армян. Газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с заместителем директора по научной работе Музея-института Геноцида армян, кандидатом исторических наук Эдитой Гзоян.

- Политика, проводимая Турцией и Азербайджаном, доказывает, что они не собираются отказываться от геноцидальных действий, которые были начаты более века назад, и продолжаются по сей день. Насколько обоснована такая оценка?

- Согласно принятой в исследованиях геноцида теории, преступление геноцида сопровождает отрицание, оно следует за ним. Классический пример этого - Геноцид армян. Мы являемся свидетелями того, как правопреемник преступного государства, совершившего Геноцид армян, продолжает различными способами отрицать геноцид, даже обвиняя в нем жертву. Более того, во время Второй Арцахской войны мы стали свидетелями того, как волна арменофобии и языка вражды поднялась как в Турции и Азербайджане, так и в европейских странах, где есть турецкие общины. Другими словами, очевидно, что отрицание преступления геноцида и того, что он не был осужден, становятся основанием для его продолжения. Мы также стали свидетелями геноцидальных действий на полях сражений. В этих действиях очевидна прямая связь с Геноцидом армян с точки зрения средств, методов и преднамеренности. Вновь под прицелом, вновь оказались армяне, которые хотят жить на своей земле, иметь возможность жить и творить в своей колыбели, они вновь подверглись нападкам. Примечательно, что во время войны несколько десятков исследователей геноцида выступили с заявлениями, охарактеризовав эти события как прямую угрозу геноцида. Не скрывали своего отношения и турецкие власти. Различные официальные лица, включая президента, неоднократно намекали, что Турция готова армянам еще раз “преподать урок” и что “депортация армян в 1915 году была правильным решением”. Мы были свидетелями таких же подходов и во время Арцахской войны, когда участие Турции снова стало очевидным. Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявил, что Турция намерена “продолжить миссию своих предков, которая столетие назад была осуществлена на Кавказе”. Это была очевидная и прямая угроза продолжения Геноцида армян, начатого в 1915 году.

- В последнее время в международной и особенно в американской прессе все чаще говорится о том, что 24 апреля президент США Джо Байден официально признает Геноцид армян. Если все же США признают Геноцид армян, какие правовые последствия будет иметь такое развитие событий?

- Сегодня, более чем когда-либо, признание Геноцида армян Соединенными Штатами является реалистичным, то, за что на протяжении десятилетий борются американские армяне, армянские организации, особенно Армянский национальный комитет, и весь армянский народ. Я хочу подчеркнуть, что правительство и народ США одними из первых отреагировали на Геноцид армян, предложив пережившим геноцид гуманитарную помощь, спасая тысячи жизней и предоставляя убежище в своей собственной стране. Признание Геноцида армян США имеет несколько аспектов. Прежде всего, это будет дань памяти невинным мученикам и уважения потомкам жертв и выживших в Геноциде армян, проживающим в США. Признание будет иметь четкий политический посыл. Признание США, такой сверхдержавы окажет политическое влияние как на Турцию, так и на все государства, которые по каким-то причинам еще не признали Геноцид армян. Репутации Турции будет нанесен большой ущерб, потому что, по сути, она будет признана не только страной, совершившей геноцид, но и, мягко говоря, страной, прикрывающей преступление. Также может быть оказано и некоторое влияние на турецкое общество, которое может начать сомневаться в собственном подходе. Одним из возможных последствий может быть возбуждение судебных дел по имущественным вопросам наследниками жертв и выживших после Геноцида армян, проживающих в Соединенных Штатах, поскольку признание нейтрализует “доктрину политического вопроса”, согласно которой суд может считать вопрос Геноцида армян политическим. Наконец, одним из наиболее важных достижений может быть образовательная составляющая - преподавание темы Геноцида армян в учебных заведениях и создание музеев, как средства сохранения и передачи памяти. После признания можно будет законодательно закрепить День памяти жертв Геноцида армян или официальные памятные мероприятия, работать над сохранением исторического наследия, открывать музеи, финансируемые государством.

- Понятия “резня” и “геноцид” часто отождествляются. Одинаковы ли они?

- Геноцид армян имел большое значение в развитии международной преступности и прав человека. Это сильно подорвало современные представления о государственном суверенитете и невмешательстве во внутренние дела страны, привлекая внимание мира к зверствам против национальных меньшинств. Когда в 1919 году Комитет по наказанию виновных в войне, созданный на Парижской мирной конференции, начал расследование преступлений, совершенных против армян в Османской империи, он столкнулся с тем фактом, что нет термина, который определил бы эти преступления. Поэтому обсуждался вопрос о признании нового вида преступлений, который преступления, совершенные против армян, отнес бы к тяжким преступлениям против законов человечности. Напомню, что еще 24 мая 1915 года Великобритания, Франция и Россия выступили с совместным заявлением, осуждающим депортацию и резню армян в Османской империи, назвав преступления против армян новым видом преступления против человечности и цивилизации, за которые турецкое правительство несет личную ответственность. Несмотря на многочисленные дебаты, им не хватило смелости дать определение новому виду международного преступления. Из-за чего позже, во время Второй мировой войны, международная правовая система вновь столкнулась с проблемой определения преступлений против человечности и обеспечения их соблюдения. В 1930-е годы Рафаэль Лемкин, еврейский юрист польского происхождения, также изучил преступления, совершенные против армян в Османской империи с 1915 по 1923 год. Преступления он квалифицировал термином “геноцид”, через несколько лет после этого была принята “Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, которая впервые определила новый вид преступления. После Геноцида армян выжившие по-разному называли то, через что они прошли: бедствие, резня, бойня, ужас и так далее. Выжившие широко использовали термины “геноцид” и “большая резня”, чтобы по-своему описать это преступление. “Большая резня” по своему значению эквивалентна словам Холокост, Шоа, Саиф, которые не являются юридическими терминами. Думаю, это слово выбрано не случайно. В армянской этимологии слово “геноцид” было не только синонимом слов “резня” и “преступление”, оно также означало и уголовное преступление. “Большая резня” - это термин, придуманный и использовавшийся выжившими и их потомками на своем языке, также и в официальном дискурсе до того, как был найден термин “геноцид” - юридическое определение преступления. Хотя нельзя отрицать, что по-прежнему широко используется и термин “большая резня”, однако, с юридической точки зрения, чтобы подчеркнуть факт международного преступления должен быть использован термин “геноцид”.

Интервью вела Лусине МХИТАРЯН