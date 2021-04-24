Борец Рудик Мкртчян поборется за бронзовую медаль

Два члена сборной Армении по греко-римской борьбе на чемпионате Европы примут участие в утешительных поединках и поборются за бронзовую медаль.

Как передает «Арменпресс», Рудик Мкртчян (55 кг) в схватке с белорусом Артемом Кацаром попытается стать бронзовым призером первенства Европы.

Два других представителя Армении - Грачья Погосян и Варужан Григорян проведут утешительные поединки, в случае победы в которых они поборются за бронзовые медали.