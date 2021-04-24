Министр иностранных дел Армении встретился с делегацией, возглавляемой председателем Сената Франции

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 23 апреля встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше и возглавляемой им представительской делегацией.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян выразил председателю Сената Франции глубокую признательность за визит в Армению в эти многозначащие для армянского народа дни и участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.

Глава МИД Армении подчеркнул, что визит такого высокого представительства в эти дни подтверждает приверженность Армении и Франции многовековой дружбе двух народов.

Стороны выразили удовлетворение динамикой развития многосторонних армяно-французских отношений, подчеркнув значение взаимных визитов на высоком уровне и необходимость продолжения эффективного диалога.

Коснувшись тесного сотрудничества между двумя странами на межпарламентском уровне, стороны особо подчеркнули значимый вклад Групп дружбы, действующих в Парламентах Армении и Франции. В связи с этим министр Айвазян приветствовал находящегося в составе делегации председателя Группы дружбы Франция-Армения Сената Жильбера-Люка Девиназа и вице-президента Эрве Марселя.

В контексте вопросов региональной безопасности и стабильности министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и председатель Сената Франции Жерар Ларше коснулись гуманитарной ситуации, создавшейся в Арцахе вследствие турецко-азербайджанской агрессии.

Ара Айвазян отметил важность принятия Сенатом Франции резолюции о необходимости признания Нагорно-Карабахской республики.

Глава внешнеполитического ведомства Армении внимание своего собеседника обратил и на важнейшую проблему сохранения армянского историко-культурного и религиозного наследия в Арцахе и необходимость вовлечения в это дело соответствующих международных структур.