В 15 км к юго-востоку от Еревана зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,3

МЧС РА сообщает, что в 03:54 часов по местному времени (23:54 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала землетрясение. Координаты: с магнитудой 40,08 градусов северной широты, 44,62 градусов восточной долготы — 15 км к юго-востоку от Еревана, глубина очага 10 км, магнитуда - 2,3. Ила толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в Ереване силой 2-3 балла.