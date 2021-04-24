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В 15 км к юго-востоку от Еревана зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,3

В 15 км к юго-востоку от Еревана зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,3

МЧС РА сообщает, что  в 03:54 часов по местному времени (23:54 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала землетрясение. Координаты:  с магнитудой 40,08 градусов  северной широты,  44,62 градусов   восточной долготы — 15 км к юго-востоку от Еревана, глубина очага  10 км, магнитуда - 2,3.  Ила толчков  в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в Ереване силой 2-3 балла.


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