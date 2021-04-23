Bloomberg: Байден сказал Эрдогану, что он назовет события 1915 года геноцидом

Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Джо Байден заявил, что в послании 24 апреля он назовет события начала 20 века геноцидом. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет авторитетное американское агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник, знакомый с содержанием телефонного разговора двух президентов.

«Президент Джо Байден заявил в пятницу президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что намерен признать резню армян в Османской империи в начале 20 века геноцидом», - сообщает Bloomberg.

По сообщению Bloomberg, ожидается, что Байден будет использовать слово «геноцид» в субботу в своем послании, которое традиционно публикуется в День памяти жертв Геноцида армян, и таким образом выполнит свое предвыборное обещание. Если информация агентства подтвердится, то Байден станет первым президентом США в течении последних 40 лет, публично признавшим Геноцид армян.