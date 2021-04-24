"Айастани Анрапетутюн": Требование — в повестке дня признания Геноцида

Один из вопросов, представляющих общественный интерес, - какие политические и правовые последствия может иметь признание геноцида Соединенными Штатами. Директор Института истории Национальной академии наук РА академик Ашот Мелконян в беседе с газетой "Айастани Анрапетутюн" отметил, что весьма важно, какова будет официальная формулировка признания Байденом Геноцида армян.

«Говоря о процессе признания, мы забываем важное обстоятельство: признание в основном происходит на трех уровнях. Самым слабым с юридической точки зрения является простое заявление, которое может иметь лишь нравственное значение, второе - принятие резолюции и, наконец, третье - формулировка отрицания геноцида как уголовного деяния, наказуемого по закону. Если когда-либо будет эта, третья степень признания со стороны Соединенных Штатов, то это может иметь весьма действенное значение с точки зрения претворения в жизнь вопроса о претензиях».

Турецкая сторона всегда пыталась снять вопрос Геноцида армян с международной повестки дня. В последнее время на различных площадках Армении звучит призыв о примирении армян и турок. Но насколько реализуемы предложения о забвении прошлого, учитывая, что многие из нашего поколениям - потомки жертв геноцида? Ссылаясь на возможность процесса примирения в данный момент, академик отметил, что даже употребление слова «примирение» постыдно. «В чем мы примиряемся? Как примирить преступника и жертву? Теперь мы должны в судебных инстанциях признать соучастие турецкой стороны, чтобы последняя могла компенсировать поколениям жертв не только материальные, но и территориальные потери ...»

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