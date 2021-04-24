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"Айастани Анрапетутюн": День памяти невинных жертв Геноцида армян

"Айастани Анрапетутюн": День памяти невинных жертв Геноцида армян

«Ежегодно 24 апреля единый дух объединяет армян  в Цицернакаберде и в армянских общинах всего мира. В этот день, в очередную годовщину памяти невинных жертв Геноцида армян, объединенный армянский народ и прогрессивная международная  общественность не только говорят о величайшей трагедии против человечества, но и требуют от всего мира, и в первую очередь от Турции - правопреемницы геноцида, признания собственного преступления, которое продолжает оставаться  безнаказанным даже спустя столетие.  

Сегодня в Цицернакаберде будут воздавать  памяти не только жертв преступления 1915 года, но и  невинных жертв  Арцахской войны, произошедшей  в результате неадекватной оценки геноцида.  Каждый год 24 апреля мы поднимаем голос и боремся не только за признание преступления, совершенного против нас, но и за сохранение гуманитарных ценностей человечества, что  не даст никакого результата, если большинство стран мира останутся безучастными к борьбе и голосу  армянского народа».

 

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


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