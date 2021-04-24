"Айастани Анрапетутюн": День памяти невинных жертв Геноцида армян

«Ежегодно 24 апреля единый дух объединяет армян в Цицернакаберде и в армянских общинах всего мира. В этот день, в очередную годовщину памяти невинных жертв Геноцида армян, объединенный армянский народ и прогрессивная международная общественность не только говорят о величайшей трагедии против человечества, но и требуют от всего мира, и в первую очередь от Турции - правопреемницы геноцида, признания собственного преступления, которое продолжает оставаться безнаказанным даже спустя столетие.

Сегодня в Цицернакаберде будут воздавать памяти не только жертв преступления 1915 года, но и невинных жертв Арцахской войны, произошедшей в результате неадекватной оценки геноцида. Каждый год 24 апреля мы поднимаем голос и боремся не только за признание преступления, совершенного против нас, но и за сохранение гуманитарных ценностей человечества, что не даст никакого результата, если большинство стран мира останутся безучастными к борьбе и голосу армянского народа».

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