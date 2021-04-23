Лавров обсудил с главой ВПП ООН вопрос оказания помощи пострадавшим в зоне нагорно-карабахского конфликта

23 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвидом Бизли.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, беседа прошла по инициативе руководителя Программы. Стороны отметили необходимость активизации международных гуманитарных усилий по борьбе с голодом в Восточной Африке на фоне возможных перебоев в поставках продовольствия в связи с негативными экономическими последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Состоялся обмен мнениями о текущей гуманитарной ситуации и углублении сотрудничества между Россией и ВПП по оказанию продовольственной помощи Сирии, Венесуэле, KНДР, Эфиопии, а также пострадавшим в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Обсужден также ход подготовки предстоящего в сентябре с.г. в Нью-Йорке Саммита ООН по продовольственным системам.

Отмечена важность предоставления помощи нуждающимся странам без предварительных политических условий.