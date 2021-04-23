Белый дом подтвердил, что Байден выступит с заявлением ко Дню памяти жертв Геноцида армян

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джон Байден выступит с заявлением по теме массовой гибели армян в Османской империи, но не стала говорить, будет ли использован в речи термин "геноцид".

"Я не могу ничего предвосхищать. Я ожидаю, что он [президент] выступит с заявлением по случаю Дня [памяти жертв], но я не могу ничего подтвердить относительно ваших предположений о содержании [заявления]", - как передает

Арменпресс

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ТАСС

, сказала Псаки, отвечая в пятницу на брифинге на соответствующий вопрос.