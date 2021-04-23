Начальник Генштаба ВС Армении и посол США обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян 23 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси в сопровождении военного атташе посольства, полковника Скотта Максвелла.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-американского двустороннего сотрудничества в военной сфере, намечены дальнейшие программы сотрудничества. Были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.