Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

Начальник Генштаба ВС Армении и посол США обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере

Начальник Генштаба ВС Армении и посол США обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян 23 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси в сопровождении военного атташе посольства, полковника Скотта Максвелла.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-американского двустороннего сотрудничества в военной сфере, намечены дальнейшие программы сотрудничества. Были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации