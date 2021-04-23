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Делегация во главе с председателем Сената Франции прибыла в Ереван

Делегация во главе с председателем Сената Франции прибыла в Ереван

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян в аэропорту “Звартноц” встретил делегацию во главе с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше, прибывшей в Ереван для  участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в составе делегации – руководители всех представленных в Сенате политических групп.


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