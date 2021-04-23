Делегация во главе с председателем Сената Франции прибыла в Ереван

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян в аэропорту “Звартноц” встретил делегацию во главе с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше, прибывшей в Ереван для участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в составе делегации – руководители всех представленных в Сенате политических групп.