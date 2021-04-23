Премьер-министр Австралии в своем послании не использовал термин «геноцид»: запланированы акции протеста

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в послании, сделанном по случаю 106-й годовщины Геноцида армян, снова уклонился от правильного описания исторических событий. Хотя еще в 2011 году, будучи депутатом парламента, он заявил, что Австралия «должна признать Геноцид армян», в этом году не использовал термин «геноцид» в своем послании.

Как сообщили Арменпресс в Армянском национальном комитете Австралии, из-за такого шага премьер-министра Австралии проживающие в стране армяне, ассирийцы и греки решили провести 24 апреля «Марш справедливости» в Мельбурне и Сиднее.

Участники акции будут призывать премьер-министра говорить правду.

«Для наших общин неприемлемо, что премьер-министр отказывается называть геноцид своим именем», - сказал глава Армянского национального комитета Австралии Айк Кайсерян.