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Жан-Батист Лемуан выступил с заявлением в связи с визитом в Ереван

Жан-Батист Лемуан выступил с заявлением в связи с визитом в Ереван

Госсекретарь МИД Жан-Батист Лемуан выступил с заявлением в связи с визитом в Ереван.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Франции в Армении, в заявлении отмечается, что по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, госсекретарь МИД Жан-Батист Лемуан 23-24 апреля примет участие в проходящих в Ереване памятных мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян. 

В 2019 году указом Макрона 24 апреля внесено в календарь республиканских памятных дат.

Также подчеркивается, что в этом году участие члена правительства Франции в поминальных церемониях особенно важно, поскольку в 2021 году исполняется 20 лет со дня признания геноцида Францией.

В рамках визита Лемуан проведет двусторонние встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном.


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