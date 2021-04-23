Межпарламентская группа Сейма Литвы призвала не признавшие страны признать Геноцид армян

Межпарламентская группа Сейма Литвы по отношениям с Республикой Армения призывает государства, которые еще не признали Геноцид армян, признать его.

Как сообщает Арменпресс, межпарламентская группа выступила с заявлением по случаю 24 апреля.

«Члены межпарламентской группы Сейма Литвы по отношениям с Республикой Армения, поминая 106-ю годовщину Геноцида армян, выражая солидарность и справедливость к памяти невинных жертв Геноцида, призывают государства, которые не признают эту исторический факт, признать его», - заявил глава группы Раймундас Лопата.