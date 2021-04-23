В Армению с официальным визитом прибудет глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
В Армению с официальным визитом 25 апреля прибудет министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках официального визита запланированы встречи с президентом, премьер-министром и председателем НС Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:03 Нельзя проявлять терпимость в отношении тех, кто отрицает уничтожение 1,5 млн человек: депутат Европарламента
- 19:20 Мне стыдно, что Великобритания до сих пор не признала Геноцид армян: баронесса Кэролайн Кокс
- 19:06 В Армению с официальным визитом прибудет глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
- 18:50 Россия, как стратегический союзник, играет важную роль в защите границ Армении: Григорян
- 18:49 Карабахский конфликт не разрешен окончательно: глава Совбеза Армении
- 18:42 Забвение разрушительно: вице-президент Бундестага Германии направила видеообращение к годовщине Геноцида
- 18:37 Армен Григорян представил подробности предстоящего визита в Москву и Душанбе
- 18:16 Нагорно-Карабахский вопрос является экзистенциальной проблемой для народа Арцаха: Григорян
- 18:08 Мир в Карабахе сохраняется благодаря миротворцам России: Армен Григорян
- 18:04 Секретарь Совбеза коснулся вопроса о возможной революции в Армении
- 18:00 Попытки переписать историю приведут к новым преступлениям: послание турецкого депутата Бундестага в годовщину Геноцида
- 17:54 В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма
- 17:50 Сделаем все, чтобы дипломатическим путем вернуть оккупированные территории НКАО: секретарь Совбеза
- 17:45 День памяти жертв Геноцида армян - важный день для народов Греции и Армении: Кириакос Мицотакис
- 17:41 Обнаружены останки двух военнослужащих, останки еще трех военнослужащих передал Азербайджан
- 17:35 В Армении вакцинировано около 2000 человек
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-04-21
- 17:31 Азиатские индексы выросли - 23-04-21
- 17:27 В Британии оценили вклад России в строительство МКС
- 17:22 Мы должны выразить солидарность народу Армении и Арцаха: сенатор Энтони Портантино
- 17:14 Новоназначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Армении
- 17:09 Переговоры - единственный путь достижения признания Нагорного Карабаха: Жерар Ларше
- 16:56 Исполняющий обязанности ректора ЕГУ подал в отставку
- 16:54 УЕФА изменила несколько городов, принимающих Евро-2020
- 16:49 Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
09:15, 16.04.2021
Просмотрели 1402 раз Газета “Айастани Анрапетутюн”: Шаг назад или тактический маневр
16:11, 20.04.2021
Просмотрели 1173 раз Администрация президента США ответила на письмо армянских историков, касающееся Геноцида армян
21:40, 16.04.2021
Просмотрели 813 раз The National Interest сравнил Ильхама Алиева с Саддамом Хусейном и осудил бездеятельность Госдепа США
14:53, 20.04.2021
Просмотрели 692 раз Крайне строгие условия: что ожидается от изменений в миграционной сфере РФ
17:34, 18.04.2021
Просмотрели 660 раз В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против беспилотных летательных аппаратов: СМИ