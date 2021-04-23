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В Армению с официальным визитом прибудет глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

В Армению с официальным визитом прибудет глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
В Армению с официальным визитом 25 апреля прибудет министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках официального визита запланированы встречи с президентом, премьер-министром и председателем НС Армении.
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