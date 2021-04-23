В Армению с официальным визитом прибудет глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

В Армению с официальным визитом 25 апреля прибудет министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках официального визита запланированы встречи с президентом, премьер-министром и председателем НС Армении.