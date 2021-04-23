Россия, как стратегический союзник, играет важную роль в защите границ Армении: Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян подчеркнул, что Россия, как стратегический союзник, играет важную роль в защите границ Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в интервью РИА-Новости, коснувшись вопроса о перспективе подписать мирный договор с Азербайджаном.

«Что касается защиты границ Армении, Россия, как наш стратегический союзник, играет важную роль, и мы продолжаем сотрудничество с Россией в сфере укрепления безопасности наших границ», - отметил Григорян.

Касаясь возможности подписания новых военных, союзнических соглашений с Россией, Григорян отметил, что этот вопрос может обсуждаться тогда, когда реализация существующих договоренностей столкнется с препятствиями.

«Полагаю, вам известно, что обязательства союзнической взаимопомощи Армении и России регламентируются предоставляющей возможность широкого сотрудничества нормативно-правовой базой как в рамках ОДКБ, так и в двустороннем формате. До сих пор мы не сталкивались с какими-либо формальными ограничениями, которые могли бы помешать реализации наших совместных проектов. Если вдруг столкнемся с подобными препятствиями, то рассмотрим также вопрос подписания дополнительных договоров или возобновления уже существующих», - подчеркнул Григорян.