Исполняется 20-летие официального признания Францией Геноцида армян: состоялась встреча Айвазяна и Лемуана

23 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с госсекретарем иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном и возглавляемой им делегацией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Айвазян выразил благодарность французскому коллеге за визит в Армению в качестве специального представителя президента Франции и участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.

Лемуан подчеркнул, что в этом году проводимые во Франции мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян имеют особое значение, так как исполняется 20-летие официального признания Францией Геноцида армян.

Министр Айвазян и госсекретарь Лемуан затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня. Выразив удовлетворение привилегированными межгосударственными отношениями, основанными на дружбе между армянским и французским народами, собеседники подчеркнули свою готовность продолжать усилия по дальнейшему расширению и укреплению двустороннего сотрудничества.

В контексте программ, направленных на развитие экономического сотрудничества, министр иностранных дел Армении и госсекретарь МИД Франции коснулись деятельности рабочей группы армяно-французского экономического сотрудничества, а также затронули предстоящие проекты.

Министр Айвазян и госсекретарь Лемуан обменялись мнениями о региональной безопасности и стабильности. Было обсуждено возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи министр Айвазян обратил внимание собеседника на антиармянские действия руководства Азербайджана и угрозы применения силы против Республики Армения, подчеркнув, что такими шагами Азербайджан ставит под угрозу усилия международного сообщества, направленные на региональную стабильность и безопасность.

В качестве вопросов, требующих неотложного решения в контексте нагорно-карабахского конфликта, были подчеркнуты немедленная репатриация военнопленных и удерживаемых мирных жителей, а также усилия международного сообщества по сохранению исторического и культурного наследия Арцаха.