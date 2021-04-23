Армен Григорян представил подробности предстоящего визита в Москву и Душанбе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил подробности предстоящего визита в Москву. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в интервью РИА-Новости, коснувшись вопроса о перспективе подписать мирный договор с Азербайджаном.

«Визит в Москву взаимосвязан с визитом в Душанбе, в ходе которых запланированы заседание Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ, а также двусторонние встречи. Планируется обсудить широкий спектр вопросов безопасности. По завершении мы проинформируем общественность о результатах», - отметил Григорян.