Нагорно-Карабахский вопрос является экзистенциальной проблемой для народа Арцаха: Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян оценивает заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвавшего Зангезур и Ереван азербайджанскими "историческими землями" и пригрозившего решить вопрос строительства "зангезурского коридора" при помощи силы, как доказательство того факта, что Нагорно-Карабахский вопрос является экзистенциальной проблемой как для народа Арцаха, так и для Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в интервью РИА-Новости, коснувшись вопроса о перспективе подписать мирный договор с Азербайджаном.

«Нынешняя риторика Алиева лишь доказывает правоту утверждений армянской стороны по поводу того, что Нагорно-Карабахский вопрос является экзистенциальной проблемой как для народа Арцаха, так и для Республики Армения. Собственными силами и с союзническим потенциалом Армения способна защитить территориальную целостность своего государства. Хочу четко прояснить, что любое высказывание Алиева по поводу армянского Зангезура в корне искажает суть известного заявления о прекращении огня.

История продемонстрировала нам, что даже в условиях почти семидесятилетнего молчания армяне Арцаха ни на миг не забывали о своих правах. Они встали на защиту своих прав в 1988 году и завоевали свободу. Таким образом, стабильность и развитие региона обусловлены тем фактом, насколько реальность отражает историческую справедливость», - отметил Григорян.