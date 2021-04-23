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Мир в Карабахе сохраняется благодаря миротворцам России: Армен Григорян

Мир в Карабахе сохраняется благодаря миротворцам России: Армен Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян подчеркнул, что на данный момент Азербайджан не показывает никаких признаков того, что стабильность в регионе возможна без миротворцев. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в интервью РИА-Новости.

«Миротворческие силы Российской Федерации проводят эффективную деятельность в Арцахе. На данный момент мир в Арцахе сохраняется благодаря присутствию российских миротворческих сил. Вопрос продления срока пребывания миротворцев в Арцахе можно будет детальнее обсудить ближе к истечению срока действия мандата, но на данный момент Азербайджан не показывает никаких признаков того, что стабильность в регионе возможна без миротворцев»,- подчеркнул Григорян.


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