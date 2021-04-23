Секретарь Совбеза коснулся вопроса о возможной революции в Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян подчеркнул, что свободные и справедливые выборы исключают революцию. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в интервью РИА-Новости, отвечая на вопрос о возможной революции в Армении.

“Политическая стабильность в Армении обусловлена свободными и справедливыми выборами, и парламентские выборы 2018 года сформировали большой ресурс стабильности. Именно благодаря этому нам удалось стабилизировать непростой послевоенный период и готовиться к досрочным парламентским выборам, ожидаемым в июне. Свободные и справедливые выборы исключают революцию, поскольку позволяют народу выражать свою волю посредством демократических механизмов, то есть голосованием”, - подчеркнул Григорян.