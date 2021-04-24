Мы никогда не должны допустить повторения таких трагедий. Обращение депутата Совета Европы

Постоянный докладчик по Армении в Европарламенте, заместитель главы фракции Европейской народной партии Андрей Ковачев по случаю 106-й годовщины Геноцида армян призывает вспомнить трагедию, дабы она никогда не повторилась в будущем.

Об этом он сообщил в видеообращении, предоставленном ИА «Арменпресс».

«Мы никогда не должны допустить повторения таких трагедий. История не должна повториться. К сожалению, мы видим, что не извлекли уроки из прошлого. Сегодня ни в чем не повинные люди продолжают оставаться в плену, людей преследуют и убивают исключительно из-за их этнической принадлежности. Мы должны продолжать бороться во имя защиты их прав и достоинства. Мы не должны забывать и повторять трагические события вековой давности», - сказал Ковачев.