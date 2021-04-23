В России выросло число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма

Генпрокуратура отмечает рост числа фактов реабилитации нацизма в стране в последние три года, это подтверждает актуальность поправок в конституцию о защите исторической правды. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Совфед в пятницу заслушивает доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране за 2020 год.

"Согласно представленной Генеральной прокуратурой информации, на протяжении последних трех лет отмечается увеличение количества фактов реабилитации нацизма. Если в 2018 году на учет было поставлено 16 таких преступлений, в 2019 году – 22, то в 2020 году – уже 40",- сказал сенатор.

По его словам, представленный доклад также подтверждает актуальность включенной в Конституцию РФ поправки, направленной на обеспечение защиты исторической правды народа нашей страны.

"В соответствии с поправкой к Конституции Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Наша задача сегодня – сберечь и приумножить эти ценности", - подчеркнул Клишас.