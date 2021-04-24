Мы должны сделать все возможное, чтобы история не повторилась: министр иностранных дел Люксембурга

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В 106-ю годовщину Геноцида армян Жан Ассельборн, министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург, убежден, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение истории. Об этом он сообщил в видеообращении, предоставленном «Арменпресс».

Жан Ассельборн отметил, что в силу определенных обстоятельств не может физически присутствовать в Армении в этом году, но заверил, что армянский народ сегодня находится в его сердце. Он вспомнил свой визит в Армению три года назад.

«Когда я посетил Мемориал Геноцида армян в марте 2018 года, я испытал огромную эмоциональную боль, которую передавал памятник. Помню, как меня тронули фотографии, выставленные в Музее Геноцида армян. Этот опыт оказал на меня неизгладимое влияние.

Мы не должны забывать, мы не будем забывать сотни тысяч погибших людей. Они напоминают нам о массовых убийствах, на которые человечество способно в самые мрачные времена. Они напоминают нам, что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение истории», - сказал Ассельборн.

Глава МИД Люксембурга с сожалением констатировал, что сегодня, спустя 106 лет после Геноцида армян, такие массовые убийства и геноцид продолжаются.

Он выразил солидарность с армянским народом, подчеркнув, что недавняя война в Нагорном Карабахе вызвала новые трудности для многих армянских семей.

«В это время, когда армяне объединяются вокруг оси болезненного прошлого, я надеюсь, что ваш народ найдет в себе силы объединиться для построения своего собственного будущего мира, демократии и процветания», - заключил Жан Ассельборн.