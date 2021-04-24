Геноцид - это напоминание о нерушимом характере и стойкости армянского народа: Луис Альмагро

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро призывает не забывать жертв Геноцида армян и хранить их память. Об этом он сообщил в видеообращении, предоставленном «Арменпресс».

«Прошлый год был полон трудностей для армянского народа. Из-за коронавируса и нагорно-карабахского конфликта 2020 год стал годом большой печали. Так же, как роковой 1915 год ознаменовался началом печально известного эпизода в мировой истории, во время которого полтора миллиона ни в чем не повинных армян были убиты на своей исторической родине. Это событие положило начало формированию армянской диаспоры», - сказал Альмагро.

Он отметил, что присоединяется к поминовению Геноцида армян для того, чтобы сохранить память о каждой жизни, потерянной во время методически организованного преступления.

«Это событие каждый день напоминает нам о нашей ответственности за защиту людей, чьи права и жизнь, а также их существование как народа находятся под угрозой.

Друзья, Геноцид армян - ужасающий, исторически неоспоримый, признанный международным сообществом факт. Тяжелые дни армянского народа печальны, но именно в эти тяжелые дни были созданы предпосылки для становления независимой Армении. Таким образом, геноцид - это событие, которое служит напоминанием о нерушимом характере армянского народа и стойкости древнего народа, богатого этой историей и культурой, который выжил и процветал более ста лет после геноцида, даже под угрозой военной агрессии», - заявил Генеральный секретарь Организации американских государств, цитируя известные слова Уильяма Сарояна: «Несмотря на все вызовы и угрозы, уничтожить армянский народ невозможно. Потому что, когда двое из них встретятся где-нибудь в мире, посмотрите, как они создадут новую Армению».