Вице-президент СЕ призвал все страны ЕС признать Геноцид армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Вице-президент Европарламента Фабио Кастальдо считает важным занять четкую позицию в отношении Геноцида армян с точки зрения предотвращения искажения правды авторитарными режимами и предотвращения уничтожения обществ. Об этом он сказал в видеообращении «Арменпресс» по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

"Есть дни, которые больше всего напоминают нам об ужасном упадке, на который способна человеческая природа. И именно в те самые дни у нас появляется искра надежды, мощная задача – искать более глубокий смысл, извлекать уроки, которые помогают нам создавать свое будущее, чтобы быть уверенными в том, что некоторые события никогда не повторятся.

Сегодня один из таких дней, и для меня большая честь обратиться к Вам напрямую, что я делаю со смиренным чувством. 24 апреля мы отмечаем День памяти геноцида, вспоминаем зверства, которые пережил армянский народ. Мы помним жертв Геноцида армян, геноцида, который Османская империя варварски проводила с 1915 года», - сказал он.

Вице-президент Совета Европы выразил солидарность со всеми армянами и всем человечеством, призвав армянский народ объединиться и уважать не только это, но и всех других жертв геноцида.

"Это дает возможность удовлетворить потребность в исторических знаниях и памяти. Такие дни действительно важны, потому что они напоминают нам, что мы должны всеми силами бороться против дискриминации, любых проявлений ненависти, прошлых или настоящих, мы должны активно противодействовать любой политике геноцида в нужное время, независимо от того, является ли она новой или уже зарождающейся. Путь к справедливости, примирению, а также к залечиванию глубоких ран, нанесенных геноцидом в истории человеческого общества, в первую очередь требует безоговорочного признания преступления геноцида. Поэтому я призываю все страны-члены ЕС принять законы, официально признающие Геноцид армян. Сегодня Турция также продолжает отрицать Геноцид армян. В настоящее время только 30 стран признают события 1915 года такими, какими они были на самом деле. Нам нужно сделать больше. Признание - это не просто действие, у него гораздо более уникальный потенциал․ Молчание, колебания, лицемерие подрывают основы демократии», - сказал Кастальдо.

Он подчеркнул образование как инструмент для предотвращения подобных трагедий в будущем. «Страшные страницы человечества нужно не только помнить, но и глубоко изучать. Я твердо верю, что такие события, как Геноцид армян, наряду с другими темами, связанными с предотвращением ненависти и насилия, должны стать неотъемлемой частью школьной программы. Такие события участились в наших обществах в последние годы; их можно остановить только с помощью терпимости, знаний и образования», - сказал вице-президент Совета Европы.

Он выразил надежду, что в следующем году у него будет возможность возложить цветы к Цицернакабердскому мемориалу геноцида армян у Вечного огня. Кастальдо подтвердил свою непоколебимую дружбу и солидарность.