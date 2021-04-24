Мир и армянство всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян.

В отличие от 2020 года, 24 апреля в этом году ограничений на вход в Мемориал Цицернакаберд не будет. Он будет открыт для всех посетителей. Мероприятия, приуроченные к 106-ой годовщине Геноцида армян, стартовали 23 апреля в 23:00 в Мемориальном комплексе Геноцида армян . Национальный филармонический оркестр и Государственный академический хор Армении исполнили произведение «Реквием» Дж. Верди.

В ночь с 23 на 24 апреля, в 00:00 часов, в Доме камерной музыки имени Комитаса Государственный камерный оркестр Армении и Государственный камерный хор «Овер» исполнили произведение «Реквием» В.Моцарта.

24 апреля, в 19:15, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна выступят Национальный симфонический оркестр Армении, Государственный камерный хор Армении и Ереванский государственный камерный хор с произведением Тиграна Мансуряна «Реквием» под руководством дирижера Роберта Млкеяна. Ожидается, что в мероприятии примут участие дипломатические делегации. Концерт пройдет под патронатом премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Более десяти делегаций из разных стран, в том числе из Франции, России, Европы, Латинской Америки и др., прибыли в Армению, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

Резня армянского населения, осуществленная в годы Первой мировой войны в Османской империи, называется Геноцидом армян. Эти погромы в разных районах Османской империи были совершены младотурецким правительством. Первой реакцией со стороны международного сообщества на эти события было совместное заявление Франции, России и Великобритании, сделанное 24 мая 1915 года, в котором насилие в отношении армянского народа было названо “преступление против человечества и цивилизации”. Стороны ответственным за совершенное преступление считали турецкое правительство.

В годы Первой мировой войны младотурецкое правительство взяло на вооружение политику пантюркизма, направленную на сохранение останков Османской империи. Согласно программе этой политики, должна была быть создана великая Турецкая империя, границы которой простирались бы до Китая, включая все территории тюркоязычных народов Кавказа и Средней Азии. Программа предусматривала тюркизацию всех нацменьшинств на этом пути. Основным препятствием для реализации этой турецкой идеи считались армяне.

В преддверии Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. В период 1915 – 1923 гг. жертвами турецкого ятагана пали около 1,5 млн армян, остальные - либо были насильственно исламизированы, либо нашли убежище в разных странах мира.

Термин “геноцид” в 1944 г. ввел в оборот польский юрист еврейского происхождения, профессор Рафаэль Лемкин. Семья Лемкина была одной из жертв еврейского Холокоста, и этим термином он хотел описать и определить систематизированную нацистскую политику убийств и насилия, а также и зверства против армян, совершенные в Османской империи в 1915 году.

Геноцид - организованное уничтожение какой-либо группы людей с целью положить конец их коллективному существованию. Следовательно, для осуществления геноцида необходимо централизованное программирование и внутренние механизмы реализации, что и делает геноцид государственным преступлением, поскольку только государство обладает всеми теми ресурсами, которые можно использовать для осуществления этой политики.

Геноцид армян 1915 года, начавшийся арестами 24 апреля и последующим уничтожением сотен представителей армянской интеллигенции, был первым этапом уничтожения армянского населения. В дальнейшем армяне всего мира начали отмечать 24 апреля как День памяти жертв Геноцида армян.

Вторым этапом реализации Геноцида армян был призыв в турецкую армию около 60 000 армянских мужчин, которые впоследствии были разоружены и убиты своими же турецкими соратниками.

Третий этап геноцида ознаменовался резней и депортацией женщин, детей, стариков в Сирийскую пустыню. В ходе депортации сотни тысяч людей были убиты турецкими солдатами, полицейскими, курдскими и черкесскими бандами. Многие умерли от голода и эпидемических заболеваний. Тысячи женщин и детей подверглись насилию.

Завершающий этап Геноцида армян - абсолютное отрицание массового выселения и массового истребления армянского народа на его же родине, осуществленного турецким правительством. Несмотря на продолжающийся процесс международного признания Геноцида армян, Турция всячески борется против признания Геноцида армян, в том числе используя фальсификацию истории, различные пропагандистские средства, лоббинг и т. д.

9-го декабря 1948 г. Организация объединенных наций приняла Конвенцию “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, согласно которой геноцид определяется как международное преступление и подписывающие государства обязуются предотвращать его, а также наказывать совершивших геноцид.

ПРИЗНАНИЕ

Факт осуществления Османским правительством Геноцида армян обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями различных стран и международных организаций.

Полный список документов, определяющих массовую резню армянского населения в 1915-23 гг. как заранее запланированный и полностью осуществленный акт геноцида, огромен.

Ниже представлен список государств, международных организаций, штатов и областей, городских советов признавших Геноцид армян.

Решения парламентов, законы и декларации

Резолюция Народного Совета Сирийской Арабской Республики о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи - 13 февраля, 2020 г.

Единогласная резолюция Сената США о признаниии осуждении Геноцида армян - 12 декабря, 2019 г.

Резолюция Палаты представителей США, подтверждающая позицию США по Геноциду армян - 30 октября, 2019 г.

Позиция Ассамблеи Республики (парламент Португалии) по Геноциду армян -26 апреля, 2019 г.

Инициатива Палаты депутатов Италии призывающая правительство Италии признать Геноцид армян -10 апреля, 2019 г.

Указ президента Франции Эммануэля Макрона о провозглашении 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян - 10 апреля, 2019 г.

Резолюция Палаты депутатов парламента Чехии, признающая и осуждающая Геноцид армян и другие преступления против человечества -26 апреля, 2017 г.

Утверждение Сенатом Франции законопроекта о криминализации отрицания Геноцида армян -14 октября, 2016 г.

Комиссия Кнессета Государства Израиль по вопросам образования, культуры и спорта - 1 августа, 2016 г.

Резолюция Бундестага Федеративной Республики Германия - 2 июня, 2016 г.

Резолюция Сената Республики Парагвай - 29 октября, 2015 г.

Резолюция Федерального Сената Федеративной Республики Бразилия - 29 мая 2015 г.

Резолюция Палаты представителей Королевства Бельгия - 24 июля, 2015 г.

Великое Герцогство Люксембург, резолюция парламента - 6 мая, 2015 г.

Российская Федерация, Заявление Государственной Думы в связи со 100-летней годовщиной Геноцида армян - 24 апреля, 2015 г.

Федеративная Республика Германия, заявление Президента Йоахима Гаука - 23 апреля, 2015 г.

Заявление Парламента Австрии по случаю 100-летней годовщины совершенном в Османской империи геноциде против армян - 22 апреля, 2015 г.

Резолюция Европейского Парламента по случаю 100-летия Геноцида армян - 15 апреля, 2015 г.

Чешская Республика, Резолюция Палаты депутатов парламента в связи со 100-летней годовщиной Геноцида армян - 14 апреля, 2015 г.

Чили, Резолюция Палаты депутатов– 14 апреля, 2015 г.

Заявление Святейшего Отца Франциска во время мессы в Ватикане - 12 апреля, 2015 г.

Резолюции Парламента Боливии – 27 ноября, 2014 г.

Резолюция парламента Швеции – 11 марта 2010 г.

Постановление комитета Палаты представителей США – 4 марта 2010 г.

Постановление Парламентской ассамблеи МЕРКОСУР - 19 ноября 2007 г.

Постановление комитета Палаты представителей США – 10 октября 2007 г.

Постановление Сената Чили – 7 июля 2007 г.

Аргентина, закон – 15 января 2006 г.

Специальное заявления Сената Аргентины – 19 апреля 2006 г.

Постановление Ассамблеи Литвы – 15 декабря 2005 г.

Постановление Европейского парламента – 28 сентября 2005 г.

Постановление Национальной ассамблеи Венесуэлы – 14 июля 2005 г.

Постановление парламента Германии – 19 июня 2005 г.

Постановление Сената Аргентины – 20 апреля 2005 г.

Постановление Парламента Польши – 19 апреля 2005 г.

Постановление Парламента Нидерландов – 21 декабря 2004 г.

Постановление Национальной ассамблеи Словакии – 30 ноября 2004 г.

Постановление Палаты общин Канады – 21 апреля 2004 г.

Декларация Сената Аргентины – 31 марта 2004 г.

Уругвай, закон – 26 марта 2004 г.

Аргентина, законопроект – 18 марта 2004 г.

Постановление Национального совета Швейцарии (Швейцарской конфедерации) – 16 декабря 2003 г.

Постановление Сената Аргентины – 20 августа 2003 г.

Постановление Сената Канады – 13 июня 2002 г.

Постановление Европейского парламента – 28 февраля 2002 г.

Декларация Его Святейшества Иоанна Павла Второго и Его Святейшества Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго, РА, Св. Эчмиадзин – 27 сентября 2001 г.

Молитва Иоанна Павла Второго в Мемориальном комплексе Цицернакаберда – 26 сентября 2001 г.

Франция, закон – 29 января 2001 г.

Постановление Палаты депутатов Италии – 16 ноября 2000 г.

Постановление Европейского парламента – 15 ноября 2000 г.

Законопроект Сената Франции – 7 ноября 2000 г.

Постановление Парламента Ливана – 11 мая 2000 г.

Доклад Парламента Швеции – 29 марта 2000 г.

Законопроект Национальной ассамблеи Франции – 28 мая 1998 г.

Постановление Сената Бельгии – 26 марта 1998 г.

Постановление Палаты депутатов Ливана – 3 апреля 1997 г.

Постановление номер 3540 Палаты представителей США – 11 июня 1996 г.

Постановление парламента Греции – 25 апреля 1996 г.

Постановление Палаты общин Канады – 23 апреля 1996 г.

Постановление Государственной Думы РФ – 14 апреля 1995 г.

Постановление Сената Аргентины – 5 мая 1993 г.

Постановление Европейского парламента – 18 июня 1987 г.

Совместное постановление Палаты представителей США номер 247 – 12 сентября 1984 г.

Постановление Палаты представителей Кипра – 29 апреля 1982 г.

Совместное постановление Палаты представителей США номер 148 – 9 апреля 1975 г.

Постановление Сената и Палаты представителей Уругвая – 20 апреля 1965 г.

Постановление Сената США номер 359 – 11 мая 1920 г.

Акт Конгресса США о Помощи Ближнему Востоку – 6 августа 1919 г.

Смежное решение Сената США – 9 февраля 1916 г.

Совместная декларация Франции, Великобритании и России – 24 мая 1915 г.

Международные организации

ПарламентАндского сообщества наций (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу) - 20 сентября, 2016 г.

Международная организация Франкофонии, заявление Генерального секретаря - 24 апреля, 2015 г.

Гуманитарныйфонд Эли Визеля - 9 апреля, 2007 г.

Турецкая Ассоциация по правам человека, Стамбульское отделение - 24 апреля, 2006 г.

Международный центр по переходного правосудия, доклад для TARC - 10 февраля, 2003 г.

Европейский альянс «ИМКА» - 20 июля, 2002 г.

Совет Европы, Парламентская Ассамблея, декларация- 24 апреля, 2001 г.

Лига по Правам Человека - 16 мая, 1998 г.

Совет Европы, Парламентская Ассамблея, декларация- 24 апреля,1998 г.

Международная ассоциация исследователей геноцида - 13 июня, 1997 г.

Парламент Курдистана в изгнании - 24 апреля, 1996 г.

Союз американских еврейских конгрегаций - 7 ноября, 1989 г.

Подкомиссия ООН по предупреждению дискриминации и защита меньшинств - 2 июля, 1985 г.

Постоянный трибунал народов - 16 апреля, 1984 г.

Всемирный Совет Церквей - 10 августа, 1983 г.

Доклад комиссии ООН по военным преступлениям - 28 мая, 1948 г.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - 9 декабря, 1948 г.

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