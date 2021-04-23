Обнаружены останки двух военнослужащих, останки еще трех военнослужащих передал Азербайджан

В результате поисковых работ, проведенных в Гадрутском районе, спасатели Арцаха нашли и эвакуировали останки двух армянских военнослужащих. Об этом сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

Во второй половине дня азербайджанская сторона со стороны Мартакерта передала армянской стороне 3 тела.

Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления их личности.

С 13 ноября 2020 года по сегодняшний день общее количество останков военнослужащих обнаруженных в ходе поисковых работ или переданных Азербайджаном, достигло 1551.