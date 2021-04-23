В Армении вакцинировано около 2000 человек

С начала вакцинации против коронавируса в Армении вакцинированы около 2000 человек (в том числе вакциной Sputnik V, подаренной правительством РФ). Об этом в беседе с Арменпресс заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Прошла неделя с тех пор, как мы начали широкомасштабную вакцинацию, она началась в регионах и в Ереване. Поскольку мы информируем граждан о важности вакцинации, они также звонят по собственной инициативе, регистрируются, ходят в поликлинику и получают вакцинацию», - сказала Аванесян.

Министр напомнила, что 2-3 месяца назад была большая волна дезинформации о вакцинах, но в министерстве заметили изменение отношения. «Люди видят, что вакцинация проходит хорошо, вакцинация проходит без каких-либо побочных эффектов. На сегодняшний день в Армении сделано около 2000 прививок», - сказала министр.

Она заверила, что пока ни у кого нет проблем, все чувствуют себя хорошо. После вакцинации врачи связываются с этими людьми. Вакцины под контролем, будет ждать следующей дозы. Министр уверена, что и впредь все будет хорошо.

Министерство продолжит активно информировать граждан о вакцинации, давать исчерпывающие ответы, развеивать подозрения, предоставлять четкую информацию и риски.

Аванесян подчеркнула важность вакцинации, напомнив, что ежедневно регистрируется 15-20 смертей от коронавируса. «Должен быть выход из этой ситуации, единственное решение на данный момент - вакцинация, которая на 100% предотвращает тяжелое течение болезни и летальный исход. Поэтому важно правильно оценивать риски, довериться специалистам, выслушать медперсонал, пройти вакцинацию», - сказала она.

В Армении, по словам министра, люди из группы риска определенно более склонны к вакцинации. «Они гораздо лучше понимают, какие осложнения могут возникнуть в результате болезни. Даже если коронавирус будет преодолен, это может иметь серьезные последствия для здоровья человека. Мы наблюдаем явный рост сердечно-сосудистых, психологических и других патологий, одной из причин которых является коронавирус», - сказала Аванесян.