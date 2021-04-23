Азиатские индексы выросли - 23-04-21

ТОКИО, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.57% и составил 29020.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.39% и составил 1914.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3474.17 пункта, а HANG SENG вырос на 1.12% и составил 29078.75 пункта.