Азиатские индексы выросли - 23-04-21
ТОКИО, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.57% и составил 29020.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.39% и составил 1914.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3474.17 пункта, а HANG SENG вырос на 1.12% и составил 29078.75 пункта.
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