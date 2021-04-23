Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

В Британии оценили вклад России в строительство МКС

В Британии оценили вклад России в строительство МКС

 Директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа заявил, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить Международную космическую станцию без вклада России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"НАСА и ЕКА не смогли бы построить космическую станцию без российского опыта", - заявил Оджа изданию Financial Times.

Он добавил, что "русские оказались мастерами в строительстве модульной космической станции".

Ранее в России было принято решение о выходе из проекта МКС с 2025 года и создании национальной высокоширотной орбитальной станции. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации