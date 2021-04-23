В Британии оценили вклад России в строительство МКС

Директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа заявил, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить Международную космическую станцию без вклада России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"НАСА и ЕКА не смогли бы построить космическую станцию без российского опыта", - заявил Оджа изданию Financial Times.

Он добавил, что "русские оказались мастерами в строительстве модульной космической станции".

Ранее в России было принято решение о выходе из проекта МКС с 2025 года и создании национальной высокоширотной орбитальной станции. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.