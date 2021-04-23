Нельзя проявлять терпимость в отношении тех, кто отрицает уничтожение 1,5 млн человек: депутат Европарламента

Депутат парламента Италии и член Европейского парламента Алессандро Панса призывает тех, кто занимает должности в европейских институтах, не проявлять терпимость в отношении тех, кто отрицает уничтожение 1,5 миллиона армян в Османской империи 106 лет назад. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат сообщил в своем видеообращении.

«Дорогие друзья-армяне, 24 апреля - День памяти жертв Геноцида 1,5 миллиона армян-христиан, убитых в Османской империи. Несмотря на это, несмотря на то, что прошло много лет, все же кто-то говорит, что этого не произошло. Этот кто-то - Турция, диктатор Эрдоган, страна, которая отрицает, что Геноцид армян когда-либо имел место.

Люди вроде меня, которые находятся в этих учреждениях, в европейских учреждениях, должны использовать свою роль, свою работу, чтобы положить конец всему этому, чтобы убедиться, что в отношении тех, кто отрицает уничтожение полутора миллионов человек, больше нельзя проявлять терпимость», - отметил депутат.