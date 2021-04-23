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Новоназначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Армении

Новоназначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 23 апреля принял новоназначенного посла Болгарии в Армении Калина Анастасова по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра Адонц пожелал плодотворной и продуктивной работы, успехов в его важной и ответственной миссии.

Выразив благодарность за прием и наилучшие пожелания, посол Анастасов отметил, что приложит все усилия для углубления и укрепления отношений между двумя странами, для продвижения армяно-болгарской повестки дня.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-болгарских отношений, в том числе перспективы развития двусторонних политических и экономических отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Авет Адонц проинформировал о сложившейся в Арцахе гуманитарной ситуации и о шагах, предпринимаемых для решения неотложных вопросов. Собеседники выразили обеспокоенность в связи с политизацией процесса оказания гуманитарной помощи и  созданием искусственных препятствий.

Ранее новоназначенного посла Болгарии в Республике Армения принял руководитель департамента Европы МИД Армении Тигран Самвелян, с которым был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений.


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