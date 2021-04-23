Новоназначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 23 апреля принял новоназначенного посла Болгарии в Армении Калина Анастасова по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра Адонц пожелал плодотворной и продуктивной работы, успехов в его важной и ответственной миссии.

Выразив благодарность за прием и наилучшие пожелания, посол Анастасов отметил, что приложит все усилия для углубления и укрепления отношений между двумя странами, для продвижения армяно-болгарской повестки дня.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-болгарских отношений, в том числе перспективы развития двусторонних политических и экономических отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Авет Адонц проинформировал о сложившейся в Арцахе гуманитарной ситуации и о шагах, предпринимаемых для решения неотложных вопросов. Собеседники выразили обеспокоенность в связи с политизацией процесса оказания гуманитарной помощи и созданием искусственных препятствий.

Ранее новоназначенного посла Болгарии в Республике Армения принял руководитель департамента Европы МИД Армении Тигран Самвелян, с которым был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений.