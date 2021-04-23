Переговоры - единственный путь достижения признания Нагорного Карабаха: Жерар Ларше

Председатель Сената Франции Жерар Ларше отправляется с официальным визитом в Армению. Визит сугубо политический, Жерара Ларше будут сопровождать все председатели сенатских групп. Незадолго до отъезда он ответил на вопросы Les nouvelles d’Arménie. Арменпресс представляет неполный текст интервью:

Вопрос: С 23 по 26 апреля Вы совершаете официальный визит с председателями групп Сената. Какова цель этого визита?

Жерар Ларше: Меня несколько раз приглашали в Армению. Однако поездка в Армению 24 апреля на поминовение Геноцида армян показалась мне очевидным выбором.

В этот год горя, боли и травм, пережитых армянским народом, мне казалось важным продемонстрировать Армении нашу солидарность. Франция со всем разнообразием своих политических взглядов стоит рядом с армянами.

Как Вы отметили, меня будут сопровождать председатели всех политических групп Сената, которые подписали резолюцию, за которую мы голосовали 25 ноября 2020 года, а также председатель Комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам и президент Группы дружбы Франция-Армения. Это исключительный состав.

В 2021 также исполняется 20 лет со дня принятия по инициативе Жака Ширака парламентом Франции закона о признании Геноцида армян 1915 года.

Франция не была первой страной, признавшей Геноцид армян. Но роль, которую сыграла Франция в принятии армян, вынужденных покинуть свою страну, важность французов с армянскими корнями, их вклад в национальное сообщество, их стремление к интеграции, несмотря на все трудности, придали особое значение признанию закона о Геноциде.

Это признание соответствовало нашей истории и нашим принципам. Это было восстановление справедливости.

Наконец, мы еще вернемся к этой теме, Сенат 25 ноября с беспрецедентным количеством голосов принял резолюцию, осуждающую наступление Азербайджана и Турции и призывающую к защите армянского населения, в частности Нагорного Карабаха. В этой резолюции содержится призыв к французскому правительству «признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание инструментом переговоров с целью установления прочного мира ».

Власти Армении пожелали пригласить нас в Армению, как только резолюция была принята, потому что голосование в Сенате оказало сильное влияние и, я считаю, было оценено как свидетельство солидарности и дружбы в очень трудные времена.

Вопрос: 25 ноября под Вашим руководством и руководством Брюно Ретайо Сенат принял резолюцию о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики. Сегодня, несмотря на прекращение огня, Республика все еще не имеет никакого статуса. В этом контексте, что может делать Франция и, в частности, Сенат, для установления мира в этом регионе ?

Жерар Ларше: Сенат действовал всеми средствами, которые у него были. 25 ноября 2020 года была принята резолюция, авторами которой стало подавляющее большинством руководителей политических групп.

Это гораздо больше, чем просто документ. Не забывайте контекст: перемирие, которое только что вступило в силу (10 ноября), после жестокого наступления Азербайджана и Турции, шок от зверств, совершенных против армянского населения, отрыв части территория Нагорного Карабаха, …

В этих условиях Сенат в первую очередь хотел очень быстро продемонстрировать свою солидарность. Друзья познаются в беде.

Сенат также хотел показать свое доверие к Армении: его народу и молодым людям, которые так отважно сражались в неравной борьбе из-за вмешательства Турции, имеющей вторую по величине армию в НАТО, его институтам, которые, возможно, пошатнулись, но сумели преодолеть кризис, его парламентской системе: армяне привязаны к своей свободе и готовы ее защищать. В географической области, где находится Армения, немногие страны имеют такой опыт демократии. Это сближает нас.

Но резолюция Сената - это еще и обращение к французскому правительству.

В конституции Пятой республики, которую я глубоко уважаю как голлист, внешняя политика находится в ведении исполнительной власти, в частности президента Республики. Франция через сопредседательство Минской группы ОБСЕ, Европейский Союз, международное сообщество показались подавляющему большинству сенаторов лишь наблюдателями событий, неспособные повлиять на их курс. Отсюда и такое солидарное голосование Сената.

В этом смысл резолюции Сената. Я понимаю, что часть армян, возможно, чувствовала себя брошенной и вынужденной цепляться за единственную помощь, предоставляемую Россией.

Вопрос: По вашему мнению, какие возможности можно было бы изучить, чтобы Нагорно-Карабахская Республика получила легальное существование на международной арене?

Жерар Ларше: Путь переговоров и диалога - единственный, который приведет к справедливому и прочному миру и признанию Нагорного Карабаха. Не статус-кво, основанный на балансе сил.

Круг переговоров не должен ограничиваться региональными игроками. Для прочного и справедливого мира требуются гарантии, выходящие за рамки только региональных игроков.

Возможно, это займет какое-то время. Мы не должны скрывать реальность от самих себя. Но альтернативы нет.

Поэтому прекращение огня - это всего лишь шаг. Однако должен ли этот шаг быть полностью предпринят и реализован агрессорами: Азербайджаном и Турцией?

Сегодня есть как минимум два актуальных вопроса, и резолюция Сената по этому поводу остается актуальным.

Во-первых, прояснение вопроса о пропавших без вести и возвращении армянских военнопленных. Армения освободила всех содержащихся военнопленных. Другая воюющая сторона, я имею в виду Азербайджан, должна немедленно сделать то же самое. Военнопленных нельзя использовать как инструмент давления. Это противоречит всем положениям международного права, в частности Женевским конвенциям.

Затем защита армянского населения, что часто связывается с сохранением армянской идентичности. Ужасно отметить, что после соглашения о прекращении огня все еще совершается осквернение и разрушение стольких мест отправления культа или священных объектов, связанных с армянской идентичностью. Культурная «чистка» должна быть немедленно прекращена.

Среди возможностей, которые следует изучить, следует неуклонно продолжать мобилизацию общественного мнения и парламентариев.

Что касается Европейского Союза, я написал президенту Европейского парламента, чтобы последний, столь приверженный защите прав человека и сохранению права народов на самоопределение, обратился к европейским лидерам с просьбой проявить твердость и ответственность.

Другие парламентарии поступили так же. Мы должны оставаться бдительными и решительными. Европейский Союз иногда может казаться далеким от процессов, но он вам ближе всего по ценностям.