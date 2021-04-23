Исполняющий обязанности ректора ЕГУ подал в отставку

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Гегам Геворкян подал в отставку.

Геворкян сообщил «Арменпресс», что он написал заявление по собственному желанию.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах ректора ЕГУ, Гегам Геворкян ответил, что не может говорить о будущем.

Гегам Геворкян с 30 мая 2019 года временно исполнял обязанности ректора ЕГУ.

Норайр Шогикян