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Исполняющий обязанности ректора ЕГУ подал в отставку

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ подал в отставку

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Гегам Геворкян подал в отставку.

 Геворкян сообщил «Арменпресс», что он написал заявление по собственному желанию.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах ректора ЕГУ, Гегам Геворкян ответил, что не может говорить о будущем.

Гегам Геворкян с 30 мая 2019 года временно исполнял обязанности ректора ЕГУ.

Норайр Шогикян


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