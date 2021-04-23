Исполняющий обязанности ректора ЕГУ подал в отставку
16:56, 23 Апрель, 2021
Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Гегам Геворкян подал в отставку.
Геворкян сообщил «Арменпресс», что он написал заявление по собственному желанию.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах ректора ЕГУ, Гегам Геворкян ответил, что не может говорить о будущем.
Гегам Геворкян с 30 мая 2019 года временно исполнял обязанности ректора ЕГУ.
Норайр Шогикян
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