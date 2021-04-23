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УЕФА изменила несколько городов, принимающих Евро-2020

УЕФА изменила несколько городов, принимающих Евро-2020

Европейская футбольная ассоциация УЕФА изменила список городов, принимающих Евро-2020.

Как передает «Арменпресс», все встречи, которые должны были состояться в Бильбао, переносятся в Севилью. Основную часть игр в Дублине примет Санкт-Петербург, одна состоится в Лондоне.

Чемпионат Европы, перенесенный из-за пандемии, пройдет  с 11 июня по 11 июля  2021 года. По случаю 60-летия чемпионата Европы турнир пройдет в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Сицилии, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Будапеште и в Амстердаме.


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